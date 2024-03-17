Прохожие нашли на улице трехлетнюю девочку в одном свитере и с носком на руке

В Красносельском районе Петербурга прохожие нашли на улице трехлетнюю девочку с носком на руке, ребенок бродил один во дворах жилых домов. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Трехлетнюю девочку нашли случайные прохожие на улице, она гуляла без родителей в одном свитере и с носком, надетым на руку. Ребенок испугался незнакомых взрослых и забежал в подъезд, неравнодушные горожане проследовали за девочкой и обнаружили открытую квартиру.

В комнате на полу лежал младенец с кровью под носом, взрослых дома не было. Петербуржцы вызвали скорую помощь и полицию, выяснилось, что старшей девочке всего три года, а младшей — девять месяцев.

Детей забрали в больницу, они находятся под медицинским наблюдением. Спустя час вернулись нетрезвые родители девочек, они пытались попасть в квартиру через окно. Известно, что отец и мать уже имели проблемы с законом, против них могут возбудить дело об оставлении малолетних в опасности.

Ранее истощенную трехлетнюю девочку, искусанную насекомыми, нашли в захламленном доме.