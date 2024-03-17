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Секретарь Генсовета «Единой России» объяснил высокую явку на выборах

Андрей Турчак проголосовал на избирательном участке в Москве

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Единая Россия

Секретарь генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак проголосовал на выборах президента России, сообщается на сайте партии.

«Сегодня мы все отдаем голос за то, как будет развиваться наша страна. За тех ребят, кто сейчас на передовой, защищают нашу страну, приближают нашу Победу. Мы голосуем за наши регионы, за то, как они будут развиваться, за их жителей. За нашу большую и любимую Родину! Победы нам всем – на фронте, в тылу и на выборах», — сказал Турчак.

Он подчеркнул, что высокая явка на выборах говорит о том, что жителей России нельзя сломать или запугать.

«Нас не сломать, не запугать – ни жителей наших приграничных территорий, ни воссоединенных регионов», — отметил Турчак.

Напомним, 15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

Во всех 89 регионах страны проголосовать можно на более чем 94 тысячах избирательных участков.

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