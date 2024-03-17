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Власти Липецкой области опровергли информацию о беженцах из Белгорода

В Липецкой области назвали фейком данные о размещении беженцев из Белгорода

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Информация, которую распространяют украинские Telegram-каналы, о размещении в Липецкой области беженцев из Белгорода не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«В украинских Telegram-каналах появились публикации об открытии в Липецке пунктов приема беженцев из Белгорода. Данная информация не соответствует действительности», — отметили в пресс-службе. Там добавили, что данная информация распространяется с целью дестабилизации обстановки и посева паники.

Отмечается, что власти региона тесно сотрудничают с органами безопасности для обеспечения безопасности местных жителей. Граждан просят проверять достоверность информации на сайтах органов власти, а также в аккаунтах властей в соцсетях. При обнаружении фейков необходимо обратиться в органы правопорядка.

17 марта в Белгороде и Белгородском районе с 08:03 по 08:57 мск объявили сигнал ракетной опасности. Губернатор области Вячеслав Гладков просил горожан укрыться в местах без окон со сплошными стенами.

Накануне Вооруженные силы Украины запустили дрон-камикадзе по фуре в Белгородской области.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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