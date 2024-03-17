В Новосибирске ребенок надел на голову крышку от унитаза и застрял

В Новосибирске помощь спасателей потребовалась двухлетнему ребенку, который засунул голову в детскую крышку от унитаза и застрял. Об этом сообщается в Telegram-канале муниципальной аварийно-спасательной службы города.

В экстренные службы обратились родители двухлетнего мальчика, они сообщили, что ребенок на время остался без присмотра и случайно надел на голову детскую пластиковую накладку для унитаза. Выбраться из ловушки любопытный ребенок не смог, на помощь ему пришли спасатели.

Специалисты при помощи слесарного инструмента перекусили предмет и сняли его. Медицинская помощь ребенку не потребовалась, он передан родителям.

Ранее в Сарапуле трехлетний мальчик застрял головой в детском стульчике для кормления.