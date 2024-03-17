Юлия Барановская назвала выборы президента России важным процессом

Нельзя стоять в стороне в тот момент, когда решается будущее России. Об этом после голосования на выборах президента страны заявила российская телеведущая Юлия Барановская.

«Потому что я уважаю себя и свой голос. Я голосовала на избирательном участке, для меня поход на избирательный участок — традиция родом из детства. Помню, как ребенком ходила голосовать вместе с родителями. И с детства запомнила, что это очень важно», — сказала она.

По ее словам, на избирательном участке была доброжелательная и рабочая обстановка.

«На моем участке было много сотрудников избирательной комиссии, готовых прийти на помощь каждому — и пожилой бабушке, и молодым людям, впервые приходящим голосовать. У меня не возникло никаких проблем. Все очень просто, быстро и понятно. Тем, кому непонятно, все корректно разъясняют и помогают», — добавила Барановская.

При этом телеведущая рассказала, что процесс голосования в общей сложности занял у нее не более 10 минут. По ее словам, люди постоянно подходили, а участок не пустовал.

Напомним, 15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.