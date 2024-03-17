В генконсульство РФ в Белоруссии поступило ложное сообщение о минировании

В генеральное консульство России в белорусском городе Бресте, где идет голосование на выборах президента РФ, поступило предупреждение о минировании, угроза оказалась ложной. Об этом заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, сообщает ТАСС.

«Такое сообщение [о минировании] пришло в здание брестского генерального консульства. Была проведена еще одна проверка, голосование продолжается», — подчеркнул дипломат.

Несмотря на инцидент, отметил Грызлов, граждане продолжают идти на участки.

Посол высказал благодарность белорусским властям за обеспечение поддержки во время выборов, в том числе в вопросах безопасности.

Голосование на выборах президента России проходит с 15 по 17 марта, в том числе в формате онлайн.

За пост главы государства впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

О том, как проходят президентские выборы в третий день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее было названо число проголосовавших на выборах президента РФ в Белоруссии.