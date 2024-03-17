В Магаданской области, на Сахалине и Курилах закрылись избирательные участки

В Магаданской области, на Сахалине и на Курилах ровно в 20:00 по местному времени (12:00 мск) закрылись все избирательные участки, завершились выборы президента России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на избирательные комиссии дальневосточных регионов.

Как рассказал председатель избиркома Магаданской области Николай Жуков, на 18:00 по местному времени (10:00 мск) в Магадане проголосовали более 74 тысяч граждан, то есть 71,5%.

«Окончательные данные по явке будут уже после окончания процедуры подсчета голосов», — отметил Жуков.

По данным избиркома Сахалинской области, в последний день голосования на 18:00 (10:00 мск) в регионе проголосовали 76,37% избирателей.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

О том, как проходят президентские выборы в третий день голосования, — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в Москве подсчитали голоса избирателей после двух дней выборов президента.