Двухлетняя девочка обварилась кипятком из лопнувшего чайника в Ленинске

В Волгоградской области двухлетняя девочка попала в больницу с ожогами, обварившись кипятком. Об этом сообщает издание «Волгоградская правда».

Инцидент произошел в городе Ленинск, в медицинское учреждение с ожогами была доставлена двухлетняя девочка. Ребенок пострадал из-за лопнувшего электрического чайника с кипятком.

Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести, под наблюдением медиков в ожоговом центре Волгограда. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в российском детском саду ребенка ошпарило кипятком из-за прорыва отопления.