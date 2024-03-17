Двухлетняя девочка обварилась кипятком из лопнувшего чайника в Ленинске

В Волгоградской области двухлетняя девочка попала в больницу с ожогами, обварившись кипятком. Об этом сообщает издание «Волгоградская правда».
Инцидент произошел в городе Ленинск, в медицинское учреждение с ожогами была доставлена двухлетняя девочка. Ребенок пострадал из-за лопнувшего электрического чайника с кипятком.
Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести, под наблюдением медиков в ожоговом центре Волгограда. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в российском детском саду ребенка ошпарило кипятком из-за прорыва отопления.