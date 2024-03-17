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Кубанская активистка набила тату с лицом Путина

«Отряды Путина» опубликовали видео с активисткой, набившей тату с президентом

Одна из активисток движения «Отряды Путина» набила на груди татуировку с изображением действующего президента. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале движения.

Женщина заявила, что хотела бы поддержать рэпера Жака-Энтони, который в феврале тоже набил тату с Путиным. Она назвала его смелым и решительным за его поступок.

«И на меня посмотри! Мы голосуем за Владимира Владимировича Путина. Это наш президент!» — сказала активистка, демонстрируя татуировку в виде лица российского президента.

До этого сообщалось, что «Отряды Путина» сожгли чучело президента США Джо Байдена в честь Масленицы. Они заявляли, что спалили «главного вампира мира».

В октябре «Отряды» раскритиковали выбор жениха, сделанный певицей Клавой Кокой. Пенсионерки посоветовали девушке выбрать себе непьющего и некурящего мужа, который также не будет склонен к изменам.

Ранее во Франции заявили, что немецкий канцлер Олаф Шольц начинает «искать бункер», когда Путин «кашляет».

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