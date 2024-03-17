Россиянку, похищенную мексиканским картелем, освободили

Муж похищенной в Мексике российской туристки Марии Ригович сообщил «Газете.Ru», что ее освободили. По словам Алексея, сейчас россиянку везут в миграционную службу.

«Я не знаю, как конкретно ее освободили. Знаю, что полиция за ней приехала. Мне сообщила та семья, которая с ней была. Дали номер сотрудницы полиции, которая рядом с Машей. Потом удалось созвониться через какое-то время и поговорить минут десять. После чего сказали, что везут ее в миграционную службу», — сказал Алексей.

Он пояснил, что в Мексику Маша поехала волонтерить в церкви и помогать мигрантам. После ее похищения членами местного картеля семья Марии обратилась за помощью в российское консульство в Мехико.

14 марта 23-летнюю Марию, которая в одиночку полетела путешествовать по Латинской Америке, по дороге из Монтеррея в Рейносу, недалеко от границы с США, остановили члены мексиканского картеля. Девушка ехала на машине с семьей, у которой остановилась по каучсерфингу. Мексиканцев отпустили, а от россиянки потребовали заплатить за «проезд по их земле». Супруг Марии перевел на ее карту $2,4 тысячи в качестве выкупа, но затем связь с женой пропала.

Ранее в Мексике боевики наркокартеля захватили в заложники около 30 граждан Грузии.