Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Собянин заявил о предотвращении атаки беспилотника на Москву

Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве беспилотника

close
100%
Shutterstock

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали в Московской области летевший в сторону Москвы беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — рассказал он.

Предварительно, на месте падения обломков БПЛА пострадавших и разрушений не фиксировалось. На месте работают специалисты экстренных служб.

Этой ночью в Подмосковье сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Все произошло в городском округе Ступино. Согласно сообщению мэра столицы, пострадавших и разрушений при этом также не было.

Незадолго до этого Собянин уже сообщал, что системы противовоздушной обороны уничтожили три дрона, которые летели на Москву.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами