Собянин заявил о предотвращении атаки беспилотника на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали в Московской области летевший в сторону Москвы беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — рассказал он.

Предварительно, на месте падения обломков БПЛА пострадавших и разрушений не фиксировалось. На месте работают специалисты экстренных служб.

Этой ночью в Подмосковье сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Все произошло в городском округе Ступино. Согласно сообщению мэра столицы, пострадавших и разрушений при этом также не было.

Незадолго до этого Собянин уже сообщал, что системы противовоздушной обороны уничтожили три дрона, которые летели на Москву.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.