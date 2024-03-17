Российский дипломат рассказал о ходе голосовании на выборах президента России в КНР

Голосование на выборах президента России в Китае идет полным ходом. Об этом заявил посол РФ в Пекине Игорь Моргулов, передает ТАСС.

Он уточнил, что избирательные участки в Китае открыты в Пекине, Гонконге, Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне и Харбине. Кроме того, организовано выездное голосование для российских строителей, которые трудятся над возведением атомной электростанции (АЭС) в Ляньюньгане на востоке КНР.

По его словам российские граждане, проживающие и находящиеся в Китае, проявляют высокую активность на президентских выборах России и выбирают будущего главу страны.

«У наших соотечественников, находящихся в Китае, есть хорошие возможности, чтобы проголосовать, отдать свой голос на выборах президента Российской Федерации, что они, собственно говоря, очень активно делают», — сказал Моргулов.

Дипломат уточнил, что в голосовании участвуют не только россияне, постоянно проживающие в Китае, но и командированные сотрудники, творческие коллективы на гастролях, а также российские студенты, которые учатся в КНР.

По его мнению, активность россиян на избирательных участках в Китае отражает важность голосования на выборах президента РФ. «В это ответственное время нам всем необходимо проявить сплоченность и единство в выборе будущего своей страны», — резюмировал дипломат.

В свою очередь, генконсул РФ в Шанхае Дмитрий Лукьянцев рассказал о ходе голосования на участке в Шанхае. Так, по состоянию на 10:00 по местному времени (05:00 мск) свой голос пришли отдать свыше 70 человек, а к полудню проголосовало уже порядка 500 человек, рассказал он. Лукьянцев предположил, что к концу дня число проголосовавших достигнет 1-1,5 тыс. Он уточнил, что в этом консульском округе официально зарегистрировано около 3 тыс. человек.

По словам генконсула РФ в Гонконге и Макао Анатолия Каргаполова сообщил ТАСС, на избирательном участке при генконсульстве также наблюдается высокая явка избирателей.

«Среди посетителей очень много туристов из России, которые, несмотря на отпуск, нашли время и проголосовали на выборах президента», — сказал он.

Напомним, 17 марта в Китае проходит единый день для проведения голосования на выборах президента России.