Валиева станет ведущей стрима блогера Янгера

Фигуристка Камила Валиева проведет совместный стрим с российским блогером Лешей Янгером (Алексей Авдеев), сообщает «КП Спорт».

Отмечается, что мероприятие пройдет 17 марта в 12:00. Пока неизвестно, на какую тему будет стрим. Специальными гостями этого стрима будут MIA BOYKA, Алексей Столяров, GAZAN и Катя Шкуро.

Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

Российская спортсменка лишилась золотой медали чемпионата Европы 2022 года и Олимпийских игр в Пекине, а также звания чемпионки России.