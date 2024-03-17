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Синоптики рассказали об аномально теплой погоде в Москве

Синоптик Тишковец: 17 марта температура в Москве превысит норму на 5°C

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Александр Авилов/Агентство «Москва»

Синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в воскресенье, 17 марта, температура в Москве превысит норму на 5°C. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале.

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-западной периферией антициклона, благодаря чему осадки маловероятны, солнечная погода будет чередоваться с облачной», — рассказал Тишковец.

По словам синоптика, в столице к середине дня воздух прогреется до 5-7°C, а в Подмосковье — до 3-8°C. Сообщается, что ветер будет дуть с юга со скоростью 3-8 м/с, атмосферное давление будет стабильно держаться на отметке 747 мм рт. ст.

До этого москвичам пообещали солнечную погоду на выходных. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на выходных в Москве ожидается солнечная погода и температура днем от +6°C до +8°C. При этом он уточнил, что ночью температура будет опускаться до -4°C и 0°C.

Ранее ученые выяснили, что глобальное потепление нарушило один из главных биоциклов океана.

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