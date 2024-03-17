Ледяная глыба рухнула с крыши на мать с ребенком в Ярославле

Снег с крыши жилого дома упал на прохожих в Ярославле, пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщает портал «Pro город Ярославль».

Инцидент произошел 16 марта на Волжской набережной и попал на запись видеорегистратора проезжавшей мимо машины. На женщину с ребенком рухнула ледяная глыба с крыши трехэтажного здания.

«Женщина была в шоковом состоянии, ребенка вроде не сильно задело», — рассказала одна из свидетельниц произошедшего.

На помощь семье пришли прохожие, на место происшествия была вызвана скорая помощь, подробности о состоянии пострадавших пока неизвестны.

Ранее в Екатеринбурге мальчик попал в больницу после того, как на него упала глыба льда.