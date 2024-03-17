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В Ярославской области отразили атаку беспилотников

Губернатор Евраев: в Ярославской области отразили атаку четырех дронов

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Shutterstock

В Ярославской области отразили атаку четырех украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Он заявил, что на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

Чиновник добавил, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре дрона, летевших на столицу.

В ночь на 17 марта несколько украинских дронов пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Беспилотники оперативно нейтрализовали, но в результате падения одного из них возник пожар.

17 марта губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что средства систем противовоздушной обороны ликвидировали три украинских БПЛА в регионе.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.

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