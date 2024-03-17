Французский юрист в области международного права, политический консультант, журналист Арно Девеле, прибывший для наблюдения за ходом выборов в Запорожскую область, заявил, что люди в Донбассе и Новороссии начинают жить заново после воссоединения с Россией, выходя из 30-летнего забвения. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Девеле, он видит существенные изменения на новых российских территориях, происшедших за два года. Строятся дороги, молодежные центры, остановки и больницы. Девеле отметил, что по всей Новороссии вкладывается много средств, в регион идет постоянный поток строительных материалов, цемента, дерева. Сразу за продвигающимися вперед российскими войсками идут группы восстановления.

Девеле подчеркнул, что люди в новых российских регионах медленно, но уверенно идут к выходу из «30-летнего туннеля», во время которого из Киева не приходило денег и не осуществлялось никаких вложений. Они начинают заново жить, увидев будущее для себя и своих детей.

До этого иностранный наблюдатель Фаравели заявил об открытости голосования в Запорожской области на выборах президента России.

Ранее правительство России РФ утвердило программу восстановления новых регионов.