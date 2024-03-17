Собянин сообщил, что силы ПВО отразили еще одну атаку БПЛА в Подмосковье

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Раменском городском округе Подмосковья. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал он.

Мэр добавил, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Незадолго до этого Собянин сообщил, что системы ПВО уничтожили два дрона, летевших на Москву, в городском округе Домодедово.

В ночь на 17 марта несколько украинских дронов пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Беспилотники оперативно нейтрализовали, но в результате падения одного из них возник пожар.

17 марта губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что средства систем противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три украинских БПЛА в регионе.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.