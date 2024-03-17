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В Ленобласти разыскивают погасившего Вечный огонь неизвестного

В Ленинградской области завели дело после тушения Вечного огня на мемориале

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Телеграм-канал «Инцидент Краснотурьинск»

Следователи возбудили уголовное дело по факту повреждения воинского захоронения в городе Кириши Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«По данным следствия, вечером 15 марта неустановленное лицо осквернило мемориал «Памяти павших», — отметили в ведомстве, уточнив, что было погашено пламя Вечного огня.

Памятник посвящен павшим героям Великой Отечественной войны. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье о повреждении воинских захоронений. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

Накануне стало известно, что подросток забросал снегом Вечный огонь в Киришах. Инцидент произошел вечером в пятницу, 15 марта, местные жители сообщили в полицию о том, что поврежден мемориал на пересечении проспекта Победы и улицы Мира.

В начале марта мужчине и женщине, осквернившим Вечный огонь в Калининграде, выбрали меру пресечения.

Ранее уфимские подростки потушили Вечный огонь снегом.

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