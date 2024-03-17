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Украинские дроны пытались атаковать Славянский НПЗ на Кубани

В Краснодарском крае несколько украинских БПЛА пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод

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РИА Новости

Несколько украинских беспилотников пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

«Очередная попытка теракта со стороны преступного киевского режима. Ночью <…> несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ», — отметили в сообщении.

По данным районного ЕДДС, дроны оперативно нейтрализовали, но в результате падения беспилотника возник пожар. На данный момент возгорание практически локализовано. К тушению привлекли 83 человек и 25 машин, в том числе от МЧС России — 50 спасателей и 14 единиц техники.

Один из работников предприятия пострадал в результате атаки. Об этом рассказал глава Славянского района Роман Синяговский.

«По оперативным данным, пострадал один из работников предприятия», — написал он в Telegram-канале.

Синяговский обратил внимание, что на территории завода наблюдается «локальное горение». На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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