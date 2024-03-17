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89-летний пенсионер, ушедший в Москве в МФЦ, нашелся на отдыхе в Белоруссии

89-летний москвич, отправившийся в МФЦ, нашелся на отдыхе в Белоруссии

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Александр Кряжев/РИА Новости

89-летний москвич, исчезнувший на несколько дней, после того, как отправился в МФЦ, нашелся в Белоруссии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

12 марта пенсионер Аркадий Иванович сказал своему сыну, что отправится по делам в МФЦ. После этого пожилой мужчина бесследно исчез, а его мобильный телефон оказался отключенным.

Испуганный сын осмотрел квартиру отца и неожиданно обнаружил, что дома нет части личных вещей пенсионера и обоих его паспортов — российского и заграничного.

В итоге выяснилось, что пенсионер решил в тайне от своих родственников поехать в Белоруссию, чтобы отдохнуть там от столичной суеты. Примечательно, что Аркадий Иванович ранее уже совершил подобный поступок, когда сказал сыну, что поедет в Казань, а сам улетел в Дубай.

До этого россиянам объяснили, что переезд в Сочи, который россияне считают лучшим городом для жизни на пенсии, может быть сопряжен с трудностями, в том числе, с покупкой жилья.

Ранее пожилой бразилец рассказал, что 50 лет пьет только колу.

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