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В Москве арестовали женщину за препятствование работе избирательной комиссии

Суд в Москве арестовал девушку по статье о помехе избирательным правам

Бутырский суд Москвы арестовал девушку по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав. Об этом сообщает ТАСС.

«Ходатайство о заключении под стражу в отношении Невмяновой А. А. по ч. 2 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) удовлетворено», — сказано в сообщении.

До этого Следственный комитет России сообщал, что в Москве по факту происшествия на избирательном участке заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ. Максимальное наказание по статье — до 5 лет лишения свободы.

По данным следствия, 15 марта 2024 года девушка, находясь на одном из избирательных участков в городе Москве, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней.

16 марта в Свердловской области задержали студентку, пытавшуюся поджечь избирательный участок.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России, которые проходят в стране с 15 по 17 марта. В бюллетенях представлены четыре кандидата на пост главы государства: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Впервые для выборов президента России в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Проголосовать онлайн или очно россияне смогут в течение всех трех дней. Участки для голосования открыты и за рубежом, в странах с дипломатическим присутствием России. Их количество в этом году заметно меньше, чем на президентских выборах 2018 года.

Ранее политтехнолог назвал ожидаемой высокую явку на выборах президента России.

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