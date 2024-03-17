Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В посольстве Грузии в Мексике прокомментировали похищение граждан

Посольство Грузии в Мексике устанавливает местонахождение похищенных граждан

close
100%
Depositphotos

Посольство Грузии в Мексике выясняет у местной миграционной службы местонахождение 30 грузинских граждан, которых на американо-мексиканской границе похитил наркокартель. Об этом РИА Новости, ссылаясь на заявление МИД Грузии.

«Посольство находится на связи с миграционной службой Мексики для получения дополнительной информации и выяснения возможного местонахождения граждан. Посольство продолжает поддерживать связь с членами семей граждан, которые обратились в посольство с целью установления местонахождения их члена семьи», — сказано в заявлении.

До этого грузинский телеканал «Мтавари архи» сообщил, что в Мексике боевики наркокартеля захватили в заложники граждан Грузии.

Одному из заложников удалось прислать своим родным несколько телефонных текстовых сообщений. По его словам, грузинские граждане были захвачены членами какого-то местного наркокартеля. Заложников около 30 человек, и сейчас все они находятся в подвале. Бандиты требуют за них выкуп в размере $90 тыс.

Ранее сообщалось, что в Мексике бандиты похитили россиянку и потребовали выкуп у ее мужа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами