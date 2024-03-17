В посольстве Грузии в Мексике прокомментировали похищение граждан

Посольство Грузии в Мексике выясняет у местной миграционной службы местонахождение 30 грузинских граждан, которых на американо-мексиканской границе похитил наркокартель. Об этом РИА Новости, ссылаясь на заявление МИД Грузии.

«Посольство находится на связи с миграционной службой Мексики для получения дополнительной информации и выяснения возможного местонахождения граждан. Посольство продолжает поддерживать связь с членами семей граждан, которые обратились в посольство с целью установления местонахождения их члена семьи», — сказано в заявлении.

До этого грузинский телеканал «Мтавари архи» сообщил, что в Мексике боевики наркокартеля захватили в заложники граждан Грузии.

Одному из заложников удалось прислать своим родным несколько телефонных текстовых сообщений. По его словам, грузинские граждане были захвачены членами какого-то местного наркокартеля. Заложников около 30 человек, и сейчас все они находятся в подвале. Бандиты требуют за них выкуп в размере $90 тыс.

Ранее сообщалось, что в Мексике бандиты похитили россиянку и потребовали выкуп у ее мужа.