Нацболы заявили, что их соратника пытали в полиции

Нацболы заявили, что их соратника Леонида Мажарова пытали в полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По его информации, активиста движения пытали в полиции перед арестом на 15 суток. Накануне он был задержан за стикер, посвященный выборам.
Как пишет Telegram-канал, сотрудники полиции избивали Мажарова, использовали электрошокер, вонзали карандаши в его пальцы.
«Об этом он успел рассказать своей девушке и товарищам около суда. После на него составили протокол по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»)», — сказано в сообщении.
Измайловский районный суд Москвы арестовал нацбола на 15 суток за нецензурную брань и нарушение общественного порядка.
Ранее живущего на Украине бывшего нацбола обвинили в организации теракта в Петербурге.