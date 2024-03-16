Нацболы заявили, что их соратника пытали в полиции

Нацболы заявили, что их соратника Леонида Мажарова пытали в полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его информации, активиста движения пытали в полиции перед арестом на 15 суток. Накануне он был задержан за стикер, посвященный выборам.

Как пишет Telegram-канал, сотрудники полиции избивали Мажарова, использовали электрошокер, вонзали карандаши в его пальцы.

«Об этом он успел рассказать своей девушке и товарищам около суда. После на него составили протокол по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»)», — сказано в сообщении.

Измайловский районный суд Москвы арестовал нацбола на 15 суток за нецензурную брань и нарушение общественного порядка.

Ранее живущего на Украине бывшего нацбола обвинили в организации теракта в Петербурге.