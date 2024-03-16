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«Я им напомнила советского комиссара»: латвийская активистка рассказала о своем задержании

Латвийская активистка рассказала, что ей выписали штраф за костюм комиссара времен СССР

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Представлено Еленой Крейле

Латвийская активистка Елена Крейле рассказала «Газете.Ru», что ей выписали штраф за появление в центре Риги в образе комиссара советских времен. Она пояснила, что полицейские изъяли у нее кожаный плащ, синий берет с пятилепестковым красным цветком и офицерскую сумку с формулировкой «орудие административного нарушения».

«В Риге 16 марта проходит шествие латышских националистов. В прошлом году меня задержали и на двое суток посадили в ИВС, чтобы не пришла на марш и не выразила протест. Следили за мной с 14 марта. В этом году мне удалось, я успела пройти много препятствий, прежде чем меня задержали. Отвезли в участок, завели административное дело из-за моего образа. Ни к одному предмету отдельно не было претензий. Сапоги яловые, кожаный плащ, синий берет с пятилепестковым красным цветком — на это запрета нет. Они долго совещались, что мне инкриминировать и написали, что мой образ напоминает комиссара советских времен. Россия — террорист, значит я прославляю террористическое государство, агрессию и оккупацию. Я написала объяснительную на русском языке. В ответ мне выдали протокол изъятия плаща, берета и офицерской сумки с формулировкой «орудие административного нарушения». Одежду не вернут. Сказали — уничтожат», — сообщила Елена.

Она объяснила, что уже давно отстаивает свою личную свободу, честь человека и не хочет, чтобы ей запрещали то, что по закону требовать нельзя.

«В административном и в уголовном кодексе у нас появилось такое словосочетание как «символ, прославляющий военную агрессию, терроризм» или что-то там такое. Вот этим символом они могут интерпретировать любое действие человека. Песни люди пели или моргали, или чихали. Любое действие, которое им не нравится в этот момент, они могут сказать: это является символом агрессии, и дальше по административному или по уголовному проводят. Например, я выхожу на улицу и даже хожу в полицию с российским флагом на одежде. Это нашивка, броши, украшения, три цветных карандаша, приклеенных в виде флага. Говорю им — это украшение, флаг не запрещен. Они же отвечают, что запрещен, и показывают тот закон, где написано, что запрещен символ агрессии. На мой вопрос, кто решил, что флаг России — символ агрессии, отвечают, что они так решили. Но это не по закону. Они сами нарушают закон, они сами преступники, потому что трактуют закон в свою пользу», — отметила Елена.

По ее словам, сейчас на нее только «по политике» заведено больше 30 административных дел, и каждое дело — это штрафы и бесконечные переписки с судами.

«У меня отец — латыш, мать — русская. Половина родни в Латвии, половина — на Урале. Я ощущаю себя человеком Советского Союза. Я русско-латышско-советский человек. И я не хочу, чтобы в Латвии стравливали латышские, русские, украинские, цыганские народы между собой. Не важно, какие народы. У нас и так еще с советских времен очень сложно», — заключила Елена.

Ранее в Латвии приняли поправки, предусматривающие запрет на пребывание в стране автомобилей с номерами России.

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