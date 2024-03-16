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Губернатор Подмосковья проголосовал на выборах президента вместе с семьей

Андрей Воробьев: выборы президента страны особенно важны

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Пресс-служба губернатора Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в голосовании на выборах президента вместе со своей семьей.

«Выборы — это всегда важно. А выборы Президента — особенно. Сегодня мы с супругой решили прийти сюда с сыновьями, которые проявляли большую заинтересованность», — сказал он.

Воробьев поблагодарил всех, кто приходит голосовать и работает на избирательных участках.

«У нас более 3900 УИКов, это много, и работа там очень насыщенная», — отметил губернатор.

Напомним, выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. В Московской области смогут проголосовать более 6 млн человек.

За прозрачностью и легитимностью выборов наблюдают порядка 12 тысяч наблюдателей от Общественной палаты, общественных организаций, кандидатов, партий, а также из-за рубежа

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