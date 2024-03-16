Жителей Грайворонского округа просят спуститься в укрытие

МЧС Белгородской области сообщило в Telegram-канале, что один из городских округов региона находится под обстрелом.

«Ведется обстрел, Грайворонский городской округ, г. Грайворон», — говорится в публикации.

Местных жителей просят спуститься в подвал или найти другое укрытие.

Губернатор Белгородской области сообщил об отмене занятий в школах и колледжах 18 и 19 марта в некоторых приграничных районах и в Белгороде. 17 и 18 марта не будут работать торговые центры. Зафиксированы повреждения в зданиях, от прилета взорвалась припаркованная машина. С ночи ВСУ атакуют регион беспилотниками и снарядами РСЗО «Вампир». Утром по всей области продлили режим ракетной опасности.

16 марта в Белгородской области, в районе поселка Маслова Пристань, тероборона сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Ранее через границу России пытались прорваться вражеские вооруженные группы.