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В Воронежской области задержали девушку за вылитую в избирательную урну зеленку

МВД: под Воронежем задержана девушка, вылившая зеленку в урну для голосования

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Pixabay

В Воронежской области полиция задержала 19-летнюю девушку, которая вылила зеленку в урну для голосования на избирательном пункте в городе Борисоглебск Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУМВД по региону.

В ведомстве отметили, что на избирательном участке №0428 женщина вылила в урну для избирательных бюллетеней «жидкость зеленого цвета». После этого голосование с использованием данной урны было прекращено.

16 марта жительницу Петербурга Александру Карасеву арестовали на месяц за попытку поджога избирательного участка.

До этого в Свердловской области задержали студентку, которая пыталась поджечь избирательный участок.

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова ранее заявила о восьми попытках поджогов на участках во время голосования на выборах президента России. По ее словам, указания поджигателям шли с территории Украины и стран Европы.

Ранее в Москве задержали девушку, вылившую зеленку в урну для бюллетеней.

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