Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жительница Петербурга сообщила в полицию о найденном на лестничной площадке гранатомете

«Фонтанка.ру»: жительница Петербурга сообщила о найденном в подъезде РПГ

close
100%
Shot' class="item-image" >
Телеграм-канал Shot

Жительница одного из домов по улице Культуры в Петербурге сообщила в полицию об опасной находке: на лестничной клетке она обнаружила предмет, похожий на гранатомет. Об этом пишет «Фонтанка.ру».

Женщина охарактеризовала находку, сделанную между пятым и шестым этажом, как «РПГ с полутораметровым дулом». На место незамедлительно выехал наряд.

В состав прибывшей на место группы входил специалист инженерно-технического отделения ОМОН. После осмотра было установлено, что женщина нашла тубус от РПГ-18 «Муха» без боезапаса внутри. Предмет был изъят сотрудниками правоохранительных органов. Ведется разбирательство.

16 марта в Петербурге задержали мужчину, оставившего в лифтах оскорбляющие президента надписи. Жителя дома на улице Михаила Дудина задержали в его квартире сотрудники центра «Э». Его слова о президенте были квалифицированы как хулиганство по мотивам политической ненависти, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве прохожий остановил вора, который украл из автомобиля сумку с 46 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами