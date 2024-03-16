Выборы президента назвали ключевым этапом для России

Граждане России на выборах президента выбирают вектор развития страны на ближайшие годы, считает политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анастасия Ткаченко.

«Выборы президента – ключевой для нашей страны этап. Всенародное участие одновременно и обеспечивает легитимность избранного президента, и накладывает на него определенный уровень ответственности вместе с возложенным доверием», — отметила она.

По словам Ткаченко, очень важно, что на участки приходят голосовать семьями.

«В рамках текущей избирательной кампании такая тенденция отразилась в акции #ВсейСемьей. Особое значение подобные флэшмобы имеют в 2024 году, который был объявлен президентом Владимиром Путиным Годом семьи», — сказала она.

Политолог добавила, что семья – это один из важнейших агентов политической социализации.

«Благодаря близким ребенку не только напрямую передается информация о политике, но и демонстрируется определенное политическое поведение. Тем самым родственники становятся примером для детей и в политической сфере», — сказала Ткаченко.

Она подчеркнула, что от выбора избирателей зависит судьба их детей.

«Это позволяет принять решение более взвешенно, обдумано. «Семейное голосование» становится вкладом целой семьи в будущее России. Популярность голосования с родственниками и близкими еще раз доказывает, что традиционные семейные ценности являются важным аспектом для граждан нашей страны», — заключила она.

Напомним, в России с 15 по 17 марта проходят выборы президента.