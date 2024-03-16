Члены правительства продолжают голосовать на выборах президента

Члены правительства России продолжают принимать участие в голосовании на выборах президента.

Вице-премьер Юрий Трутнев посетил один из избирательных участков в Москве и отдал свой голос. Он отметил, что россияне, выбирая президента, выбирают будущее страны.

Традиционный способ голосования выбрал и глава Минстроя Ирек Файзуллин. Он проголосовал на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко выбрал онлайн-формат голосования. Он отметил, что выборы – это возможность каждого россиянина заявить о своей позиции.

Также с помощью системы дистанционного электронного голосования президента выбрали и министр труда Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минцифры Максут Шадаев.

«Участие в выборах – это обязанность каждого россиянина», — отметил Котяков.

Мурашко подчеркнул, что он голосует за стабильность и развитие России.

Напомним, выборы президента России проходят с 15 по 17 марта.