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Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что Западу не удастся развалить Россию

Генерал-майор Алаудинов: Бог любит Россию

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Личный архив Апти Алаудинова

Сегодня россияне выбирают не просто президента, они выбирают будущее своей страны, считает командир добровольческого формирования «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

«У России светлое будущее. Если каждый возьмет на себя ответственность за свою жизнь и свое будущее, то он обязательно сделает правильный выбор. Когда мы просим что-то у Всевышнего, мы обязательно должны подходить ответственно и к тому, что он нам дарует. Бог любит Россию, поэтому у нашей страны светлое будущее», — сказал он.

По словам Алаудинова, Западу не удастся развалить Россию.

«Сатанинскому Западу не удастся развалить нашу страну, потому что россияне всегда готовы сплотиться и не дать погубить свое государство. Россия – могучая страна, с нами всегда считались наши враги-сатанисты», — отметил генерал-майор.

Алаудинов призвал всех россиян прийти и принять участие в выборе президента.

«Очень важно, чтобы все пришли и проголосовали. Важно, чтобы каждый отдал свой голос за светлое будущее нашего государства», — заключил он.

Напомним, в России с 15 по 17 марта проходят выборы президента.

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