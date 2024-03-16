Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что Западу не удастся развалить Россию

Сегодня россияне выбирают не просто президента, они выбирают будущее своей страны, считает командир добровольческого формирования «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

«У России светлое будущее. Если каждый возьмет на себя ответственность за свою жизнь и свое будущее, то он обязательно сделает правильный выбор. Когда мы просим что-то у Всевышнего, мы обязательно должны подходить ответственно и к тому, что он нам дарует. Бог любит Россию, поэтому у нашей страны светлое будущее», — сказал он.

По словам Алаудинова, Западу не удастся развалить Россию.

«Сатанинскому Западу не удастся развалить нашу страну, потому что россияне всегда готовы сплотиться и не дать погубить свое государство. Россия – могучая страна, с нами всегда считались наши враги-сатанисты», — отметил генерал-майор.

Алаудинов призвал всех россиян прийти и принять участие в выборе президента.

«Очень важно, чтобы все пришли и проголосовали. Важно, чтобы каждый отдал свой голос за светлое будущее нашего государства», — заключил он.

Напомним, в России с 15 по 17 марта проходят выборы президента.