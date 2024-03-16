Сотрудница избиркома Самарской области заявила, что люди приходят голосовать после атаки беспилотника

Заводы в Самарской области атаковали беспилотники, но россияне все равно придут на выборы президента России, заявила сотрудница избирательной комиссии в Самарской области Антонина Кашенина.

«Случился инцидент. Нехорошие люди пытались сорвать выборы. Но россиян не запугать. Я и мои знакомые общались про атаку беспилотника и решили, что мы все равно придем и проголосуем», — сказала она.

Кашенина отметила, что обстановка в регионе спокойная.

«У нас все хорошо. Попытки недругов как-то насолить не запугают нас. Мы все равно придет и проголосуем за президента. Мы все равно проголосуем за светлое будущее наших детей, внуков и страны», — сказала она.

Кашенина подчеркнула, что люди приходят на избирательные участки, несмотря на утреннюю атаку беспилотников.

Напомним, ранее беспилотники атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области.