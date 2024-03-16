Собака проглотила мяч и покусала хозяйку, которая пыталась ей помочь приемом Геймлиха

В Германии женщина хотела спасти своего питомца с помощью захвата Геймлиха, но получила травму. Об этом пишет Bild.

Девятимесячный американский питбуль проглотил мяч во время игры на территории зоны отдыха в одном из районов Мюнхена. Животное начало задыхаться, и хозяева вызвали пожарную бригаду. Однако, опасаясь за жизнь собаки, ее 46-летняя хозяйка попыталась самостоятельно вытащить мяч из горла. Она послушалась совета диспетчера пожарной службы, который давал указания по телефону в ожидания прибытия его коллег на место происшествия.

Следуя полученной инструкции, женщина применила маневр Геймлиха, который раньше был стандартной мерой первой помощи для людей. В стандартных случаях спасатель должен обхватить человека сзади и надавить на его грудь обеими руками. Это движение призвано вытащить из горла застрявшие предметы или остатки пищи. Когда таким образом поступила женщина, животное в панике укусило ее за руку. Хозяева еще пытались реанимировать питбуля, но спасатели подоспели слишком поздно и помочь собаке им так и не удалось.

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