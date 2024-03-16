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В Архангельске 22-летнего репетитора по математике обвинили в домогательствах

Репетитора из Архангельска заподозрили в домогательствах в отношении ученицы

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Depositphotos

Житель Архангельска, который якобы приставал к школьнице на частных занятиях, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает Сапа.

Мать 14-летней девочки обратилась в полицию с заявлением, в котором обвинила 22-летнего машиниста РЖД в развращении дочери. По словам заявительницы, она наняла 22-летнего молодого человека в качестве репетитора по математике.

По словам родительницы, во время уроков преподаватель трогал ее дочь за грудь. Правоохранители проверили поступившие сведения и возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит до 13 лет лишения свободы.

Ранее россиянка совратила одноклассника сына и стала фигуранткой уголовного дела.

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