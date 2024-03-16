Работники российских предприятий выбирают президента с членами семьи

Работники разных российских предприятий приходят на избирательные участники вместе с членами семьи.

Сотрудники «Росатома» из разных уголков страны (Ленинградская область, Балаково, Калининская АЭС и многие другие) приходят на выборы не только сами, но и берут с собой свои семьи.

Также поступают и работники «Ростелекома» в Татарстане, Московской области, Чувашии и других регионов.

Следуют примеру коллег и работники «Норникеля» в Норильске, а также сотрудники Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Работники «Транснефти» выбирают президента всей семьей и проводят акцию «Гражданская позиция – семейная традиция!».

Как отмечают работники «Россельхозбанка» в Иркутске, которые тоже приходят на избирательные участки с членами семей, «аграрии голосуют за собственное будущее в кругу самых близких людей».

Напомним, выборы президента России проходят с 15 по 17 марта.