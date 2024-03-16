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Николай Соболев рассказал о своих планах после исключения из реестра иноагентов

Блогер Соболев восстановит свой Youtube-канал после лишения статуса иноагента

Николай Соболев возобновит работу своего Youtube-канала после того, как Минюст РФ исключил его из реестра иноагентов. Об этом блогер сообщил «Газете.Ru». По его словам, в понедельник, 18 марта, он сообщит своим зрителям о творческих планах.

«Да, восстанавливаю работу своего канала. В понедельник выходит материал, в котором уведомлю об этом аудиторию — большие планы на будущее», — ответил Соболев на просьбу прокомментировать утрату статуса иноагента.

До этого Минюст исключил из реестра иноагентов Николая Соболева и бывшего главреда «Орловских новостей» Дениса Константинова «в связи с утратой признаков иностранного агента». Соболев попал в реестр в феврале 2023 года. Причиной этому стала критика СВО, а также «поддержка недружественной страны».

В марте 2024 года блогер сообщил, что приостанавливает работу своего YouTube-канала из-за нового закона, запрещающего физическим или юридическим лицам размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов.

Ранее Николая Соболева оштрафовали за отсутствие плашки иноагента.

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