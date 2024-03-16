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В Петербурге задержали мужчину, который оставлял в лифтах оскорбляющие президента надписи

«Фонтанка»: безработного петербуржца арестовали за оскорбление президента России

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге задержан житель Выборгского района, который наносил на стены лифтов оскорбляющие президента России надписи. Об этом сообщает «Фонтанка».

На днях на настенные надписи обратил внимание сосед 30-летнего безработного мужчины и связался с полицией. Вчера жителя дома на улице Михаила Дудина задержали в его квартире сотрудники центра «Э».

Подозреваемым он стал после того, как силовики получили доступ к камерам видеонаблюдение и отсмотрели записи из двух лифтов. В отношении мужчину возбудили уголовное дело. Его слова о президенте были квалифицированы как хулиганство по мотивам политической ненависти. Фигуранта доставили в отдел внутренних дел, ведется следствие.

Ранее в Пулково задержали татуировщицу, работами которой были недовольны члены движения «Сорок сороков».

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