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Нейросеть «Жириновский» предложила наказание за неучастие в выборах

Депутат Кошелев призвал лишать права голоса за неучастие в выборах

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Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев рассказал РИА Новости, что стоит задуматься о лишении права голоса тех, кто систематически пропускает выборы и не приходит на избирательные участки голосовать.

«На днях журналисты спросили нашу нейросеть, «Что делать с теми, кто не ходит на выборы?». Прозвучал ответ в духе Владимира Вольфовича – тех, кто систематически не ходит на выборы, надо лишать права голоса. Правильная мысль, стоит над этим задуматься», — сказал Кошелев.

По его словам, право избирать всегда было привилегией, но сегодня многие пренебрегают этим правом, а также критикуют процесс.

Кошелев отметил, что из года в год явка на выборы разного уровня не растет, поэтому необходимо предпринимать меры, которые позволят переломить ситуацию.

Впервые нейросеть «Жириновский» представили на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Ее обучили на основе интервью, выступлений и публикаций бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, который умер 6 апреля 2022 года.

Ранее нейро-Жириновский сделал россиянам прогноз на 2024 год.

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