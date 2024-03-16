Нейросеть «Жириновский» предложила наказание за неучастие в выборах

Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев рассказал РИА Новости, что стоит задуматься о лишении права голоса тех, кто систематически пропускает выборы и не приходит на избирательные участки голосовать.

«На днях журналисты спросили нашу нейросеть, «Что делать с теми, кто не ходит на выборы?». Прозвучал ответ в духе Владимира Вольфовича – тех, кто систематически не ходит на выборы, надо лишать права голоса. Правильная мысль, стоит над этим задуматься», — сказал Кошелев.

По его словам, право избирать всегда было привилегией, но сегодня многие пренебрегают этим правом, а также критикуют процесс.

Кошелев отметил, что из года в год явка на выборы разного уровня не растет, поэтому необходимо предпринимать меры, которые позволят переломить ситуацию.

Впервые нейросеть «Жириновский» представили на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Ее обучили на основе интервью, выступлений и публикаций бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, который умер 6 апреля 2022 года.

Ранее нейро-Жириновский сделал россиянам прогноз на 2024 год.