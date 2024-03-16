Памфилова заявила о фейковом Telegram-канале под ее именем

Председатель Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова заявила о фейковом Telegram-канале, в котором появляются сообщения якобы от ее имени. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ведомства также отметила, что она никому не пишет сообщения в открытом доступе.

«Еще раз говорю: никаких моих каналов, кроме официального нашего, нет. <...> Все остальное – это бред. Никому в открытом доступе всякие глупости я не пишу», – отметила Памфилова.

Глава ЦИК ранее заявила о восьми попытках поджогов на участках во время голосования на выборах президента России. По ее словам, указания поджигателям шли с территории Украины и стран Европы.

До этого Памфилова призвала граждан выделить время и проголосовать на выборах очно или онлайн.

Ранее глава ЦИК усмотрела «элементы терроризма» во вливании зеленки в избирательные урны.