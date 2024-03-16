Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Памфилова заявила о фейковом Telegram-канале под ее именем

Памфилова: у меня нет никаких Telegram-каналов, я не пишу в открытом доступе

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Председатель Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова заявила о фейковом Telegram-канале, в котором появляются сообщения якобы от ее имени. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ведомства также отметила, что она никому не пишет сообщения в открытом доступе.

«Еще раз говорю: никаких моих каналов, кроме официального нашего, нет. <...> Все остальное – это бред. Никому в открытом доступе всякие глупости я не пишу», – отметила Памфилова.

Глава ЦИК ранее заявила о восьми попытках поджогов на участках во время голосования на выборах президента России. По ее словам, указания поджигателям шли с территории Украины и стран Европы.

До этого Памфилова призвала граждан выделить время и проголосовать на выборах очно или онлайн.

Ранее глава ЦИК усмотрела «элементы терроризма» во вливании зеленки в избирательные урны.

Все новости на тему:
Выборы президента России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами