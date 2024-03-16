Международным наблюдателям рассказали об особенностях российского выборного законодательства

Депутат Госдумы Федерального Собрания РФ от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов провел встречу с международными наблюдателями-парламентариями, прибывшими в Санкт-Петербург для ознакомления с ходом выборов.

Романов рассказал международным наблюдателям об особенностях российского выборного законодательства, о трехдневном формате голосования, а также о цифровых решениях при голосовании.

«В ходе встречи депутаты национальных парламентов проявили большой интерес к развитию отношений с Россией, в том числе, выразили готовность на примере деятельности российских демократических институтов строить избирательные процессы у себя на родине», — сказал он.

Также Романов отметил, что многие страны, представители которых приехали на выборы президента России, противостоят направленным западной коалицией силам.

«Межпарламентское сотрудничество для установления эффективного партнерства в вопросах международной безопасности – очень важно. Я убежден, что велика роль парламентов и их способность содействовать переходу к прочному многополярному миру», — сказал депутат.

Романом подчеркнул, что работа по продвижению демократических ценностей является залогом благополучия государств.

Напомним, выборы президента России проходят с 15 по 17 марта.