Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Международным наблюдателям рассказали об особенностях российского выборного законодательства

Депутат Романов: многим государствам приходится противостоять силам Запада

close
100%
Пресс-служба Михаила Романова

Депутат Госдумы Федерального Собрания РФ от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов провел встречу с международными наблюдателями-парламентариями, прибывшими в Санкт-Петербург для ознакомления с ходом выборов.

Романов рассказал международным наблюдателям об особенностях российского выборного законодательства, о трехдневном формате голосования, а также о цифровых решениях при голосовании.

«В ходе встречи депутаты национальных парламентов проявили большой интерес к развитию отношений с Россией, в том числе, выразили готовность на примере деятельности российских демократических институтов строить избирательные процессы у себя на родине», — сказал он.

Также Романов отметил, что многие страны, представители которых приехали на выборы президента России, противостоят направленным западной коалицией силам.

«Межпарламентское сотрудничество для установления эффективного партнерства в вопросах международной безопасности – очень важно. Я убежден, что велика роль парламентов и их способность содействовать переходу к прочному многополярному миру», — сказал депутат.

Романом подчеркнул, что работа по продвижению демократических ценностей является залогом благополучия государств.

Напомним, выборы президента России проходят с 15 по 17 марта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами