Систему ДЭГ на выборах пытались атаковать 90 тысяч раз

На систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в первый день выборов президента России совершили в 8 раз больше атак, чем в 2023 году, сообщил вице-президент компании «Ростелеком» по информационной безопасности и гендиректор «Ростелеком-Солар» Игорь Ляпунов.

«Более 90 тыс кибератак было совершено в первый день выборов, 15 марта, на портал ДЭГ, Госуслуг и ЦИКа, все атаки были отражены», — отметил он.

По его словам, фиксируются кибератаки из разных точек мира.

«Мы видим атаки из Украины, с IP адресов Западной Европы и Северной Америки, и по профессионализму кибератак мы можем понимать, что работают самые профессиональные группировки», — добавил он.

Комментируя кратковременный сбой в работе ДЭГ в первые часы голосования 15 марта, руководитель направления ПАО «Ростелеком», оператор ТИК ДЭГ Дмитрий Кузнецов отметил, что он был вызван натуральной нагрузкой на систему.

«С открытием участков по московскому времени произошла попытка нескольких миллионов пользователей воспользоваться ресурсом, это и привело к кратковременному зависанию», — сказал он.

По словам генерального директора EdgeЦентр, председателя комиссии РОЦИТ по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности Михаила Шурыгина, недружественные государства создают специальные армии для атак на Россию.

«Берутся мощности за рубежом или в России, это неважно, с их помощью создается большая нагрузка на сайты, на систему голосования. Эта нагрузка мешает работе, может даже полностью ее прервать», — объяснил Шурыгин.

Напомним, выборы президента России проходят с 15 по 17 марта.