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«Страшное зрелище»: очевидица показала последствия смертельного ДТП на трассе Тюмень — Омск

На месте столкновения двух фур и микроавтобуса под Омском образовалась пробка

На автодороге Тюмень — Омск, где в ДТП погибли шесть человек, образовалась «жуткая пробка». Об этом «Газете.Ru» сообщила очевидица событий Ася. Женщина уточнила, что проезжала место аварии, когда там закончили работать пожарные, и поделилась кадрами с места происшествия.

«Мы проехали Красный Яр и встали в большую пробку. Стояли в общей сложности часа два. Начали смотреть в 2ГИС, [увидели], что там авария. Кто виновник аварии, нам неизвестно. Туда приехали пожарные, они потушили и ехали обратно. Все было сгоревшее уже — и обе фуры, и машина-микроавтобус. На нашем видео видно, что там одеялко лежит. Видно было обгоревшего человека. Страшное зрелище, конечно. Жуткая пробка. Трактором убрали все завалы, груз с фур. Теперь полицейские стоят и регулируют движение», — рассказала очевидица.

Две фуры и микроавтобус столкнулись на 565-м км трассы Тюмень — Омск днем в субботу, 16 марта. Об этом сообщили в СУ СК России по Омской области. В ДТП погибли водители всех транспортных средств и трое пассажиров микроавтобуса, в том числе ребенок. Трое пассажиров, в числе которых 15-летний подросток, госпитализированы с ожогами и травмами.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ранее в Саратове в ДТП с участием более 20 машин пострадали семь человек.

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