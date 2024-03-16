Иностранный наблюдатель Банджур отметил удобство голосования в России

У избирателей есть много разных возможностей для голосования в России, отметил международный наблюдатель за ходом голосования в Крыму, парламентарий сербского города Ниш Милош Банджур.

«По моему опыту в Сербии, одного дня не хватает, чтобы проголосовали все, кто хочет это сделать. С учетом того, что Россия – большая страна, трехдневное голосование делает процедуру удобнее. Электронное голосование – тоже очень хорошая опция. Мне также нравится, что у избирателей есть возможность голосовать по месту жительства», — отметил он.

Также Банжур добавил, что в ходе голосования полностью соблюдаются права избирателей.

«Никакого давления на голосующих оказывается, члены комиссий открыто отвечают на вопросы и помогают избирателям, которые испытывают затруднения в процедурных моментах», — сказал он.

Напомним, выборы президента России проходят с 15 по 17 марта.