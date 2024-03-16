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В Москве появилась горячая линия для защиты от мошенников во время выборов

В проекте «Перезвони сам» появилась горячая линия для защиты от мошенников на выборах

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Д. Гришкина/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Специалисты сервиса «Перезвони сам» помогут москвичам противодействовать мошенникам во время выборов, сообщается на сайте mos.ru.

В сервисе избирателям расскажут, что делать при получении смс и звонков с угрозами от мошенников.

На горячей линии +7 495 870 35 94 горожан просят не предпринимать действий, к которым их могут склонять, а также быть бдительными.

Проект «Перезвони сам» создан правительством Москвы совместно с ГУ МВД России по городу Москве.

Напомним, выборы президента России проходят с 15 по 17 марта.

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