В Москве появилась горячая линия для защиты от мошенников во время выборов

Специалисты сервиса «Перезвони сам» помогут москвичам противодействовать мошенникам во время выборов, сообщается на сайте mos.ru.

В сервисе избирателям расскажут, что делать при получении смс и звонков с угрозами от мошенников.

На горячей линии +7 495 870 35 94 горожан просят не предпринимать действий, к которым их могут склонять, а также быть бдительными.

Проект «Перезвони сам» создан правительством Москвы совместно с ГУ МВД России по городу Москве.

Напомним, выборы президента России проходят с 15 по 17 марта.