Полиция задержала латвийскую активистку Елену Крейле

Полиция задержала латвийскую пророссийскую активистку Елену Крейле в центре Риги. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

По версии силовиков, Крейле задержали за появление в общественном месте в одежде с советской символикой. Уточняется, что речь идет о кожаном плаще, портупее и красном цветке на берете.

До этого портал Delfi сообщал, что в Риге 16 марта проходит шествие латышских националистов «в память» о легионерах, членах Латышского легиона СС.

В конце прошлого года Крейле осудили в Латвии. Суд в Риге вынес приговор многократно выступавшей против чествования нацизма в Латвии 56-летней активистке. Ее приговорили к году лишения свободы условно по статье об оправдании военных преступлений.

14 марта премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что между прибалтийскими странами и Россией, а также Белоруссией в будущем возникнет «железный занавес». Прежде всего, подчеркнула премьер, речь идет об обеспечении экономической и энергетической независимости от РФ.

Ранее Медведев отреагировал на призыв лидера Латвии разрушить Россию.