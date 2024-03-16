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В Подмосковье осудили 21-летнего юношу, который поджег релейный шкаф весной 2023 года

Житель Наро-Фоминска лишился свободы на 12 лет за поджог релейного шкафа

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Подмосковье за поджог релейного шкафа осудили 21-летнего Кирилла Кусакина. Информация об этом появилась на сайте Московского областного суда.

По данным из открытых источников, в апреле 2023 года молодой человек поджег оборудование на железной дороге в районе Наро-Фоминска. В отношении юноши возбудили уголовное дело, его обвинили в диверсии, совершенной группой лиц и повлекшей значительный имущественный ущерб.

6 марта судья Владимир Жарких огласил приговор, по которому признанный виновным Кусакин был приговорен к 12 годам заключения. Первые три года срока он проведет в тюрьме. Известно, что такое наказание назначили с учетом смягчающих обстоятельств: частичного признания вины, явки с повинной, частичного возмещения ущерба подсудимым и его молодого возраста. Адвокаты осужденного пытаются обжаловать решение суда.

Ранее в Петербурге поджигавшего релейный шкаф юношу задержали по делу о теракте.

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