В двух муниципалитетах Приморья введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Правительство Приморья ввело режим ЧС в Надеждинском районе и Шкотовском округе из-за лесных пожаров. Об этом сообщается на портале региональной администрации.
Помимо этого, в 22 районах введен особый противопожарный режим. При таком режиме гражданам запрещено посещать лесистую местность, а ответственность за несоблюдение противопожарных мер, в том числе поджог сухой травы, ужесточается. Штрафы для юрлиц в таком случае могут составить 2 млн рублей, для физлиц — до 60 тыс. рублей.
«За день потушено 11 природных пожаров в Надеждинском районе, Артемовском, Владивостокском, Находкинском, Хасанском, Шкотовском округах. Всего огонь прошел более 1200 га», — говорится в публикации.
Быстрое распространение огня в регионе связывают с теплой погодой и сильными ветрами.
До этого в Приморье власти пообещали компенсации пострадавшим от пожаров.
Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.