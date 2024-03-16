В двух муниципалитетах Приморья введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Правительство Приморья ввело режим ЧС в Надеждинском районе и Шкотовском округе из-за лесных пожаров. Об этом сообщается на портале региональной администрации.

Помимо этого, в 22 районах введен особый противопожарный режим. При таком режиме гражданам запрещено посещать лесистую местность, а ответственность за несоблюдение противопожарных мер, в том числе поджог сухой травы, ужесточается. Штрафы для юрлиц в таком случае могут составить 2 млн рублей, для физлиц — до 60 тыс. рублей.

«За день потушено 11 природных пожаров в Надеждинском районе, Артемовском, Владивостокском, Находкинском, Хасанском, Шкотовском округах. Всего огонь прошел более 1200 га», — говорится в публикации.

Быстрое распространение огня в регионе связывают с теплой погодой и сильными ветрами.

До этого в Приморье власти пообещали компенсации пострадавшим от пожаров.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.