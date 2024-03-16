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В Нижневартовске мужчина напугал двух девочек на детской площадке

В Нижневартовске неизвестный преследовал двух школьниц

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Телеграм-канал «Нижневартовск. Происшествия»

В ХМАО мужчина напугал двух детей на детской площадке, он преследовал девочек и кричал на них. Об этом сообщается в Telegram-канале «Нижневартовск. Происшествия».

Инцидент произошел на детской площадке во дорах жилых домов по улице Мира, две девочки заметили незнакомца, который наблюдал за ними, а потом попытался преследовать.

«Они прибежали домой в слезах, сказали, что за ними ходит какой-то мужик, машет им рукой и просит подойди к нему, я сразу же спустилась и подошла к нему. Он испугался и начал кричать, говорил, что там его дочь и он за ней следит, хотя там, кроме моей сестры и ее подруги, никого не было», — рассказала сестра одной из девочек.

По словам местных жителей, этого же мужчину видели по вечерам возле магазина и у одного из подъездов, он прогуливался вдоль домов и разглядывал прохожих.

Ранее неизвестный пытался похитить ребенка, уговаривая пойти искать колобка.

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