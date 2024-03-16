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Силовые структуры уточнили данные о ракетном ударе по санаторию «Мрия» в Одессе

МО РФ сообщило о поражении пунктов размещения двух батальонов ВСУ в Одессе

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Минобороны РФ заявило, что в результате удара по санаторию «Мрия» в Одессе были поражены пункты временной дислокации батальонов «Лють» и «Цунами».

При этом, как пишет РИА Новости, были поражены несколько высокопоставленных украинских офицеров.

По данным украинских СМИ, ударом был уничтожен 21 человек. Среди них назван командир батальона «Цунами» Александр Гостищев и бывший заместитель мэра Одессы Сергей Тетюхин.

До этого сообщалось о ликвидации 100 наемников и ранении еще 100 при ударе по санаторию.

14 марта Минобороны России сообщило, что за время СВО были ликвидированы 5962 иностранных наемника.

По информации министерства, лидером по числу уничтоженных наемников является Польша — оттуда на Украину прибыли 2960 человек, ликвидированы 1497. Из Грузии приехали 1042 наемника, 561 из них уничтожен. США потеряли 491 из 1113 американских наемников. Также ликвидированы 422 из 1005 канадских наемников, 360 из 822 — британских, 349 из 784 — румынских. Из Германии прибыли 235 наемников, уничтожены 88.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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